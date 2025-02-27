Terör örgütü PKK'nın silahlı mücadele döneminin bittiği 4 farklı dilde duyuruldu

Abdullah Öcalan, DEM Parti heyetiyle gönderdiği bildirisinde 4 dilde terör örgütü PKK'ya silahları bırakma çağrısında bulundu.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a PKK için "silah bırakma ve örgütü tasfiye" çağrısıyla başlayan; akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği süreç, bugün olumlu karşılık bularak neticelendi.

Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce...

DEM Parti heyeti bugün İmralı'da Öcalan ile 3. kez görüştü. Görüşme sonrası İstanbul'a gelen heyet Öcalan'ın kendi yazdığı bildirisini okudu. Bildiri ise; Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak 4 dilde seslendirildi.

Öcalan bildirisinde PKK'nın tüm gruplarına bugün itibarıyla silahları bırakma emrini vererek tarihi çağrıda bulundu.

"BU ÇAĞRININ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUM"

Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır.

Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

"TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKMALI"

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.

Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim.