BIST 9.741
DOLAR 36,43
EURO 38,07
ALTIN 3.385,69
HABER /  GÜNCEL

CHP Genel Başkanı Özel'in iddiaları yalanlandı: Ortaklık yok!

CHP Genel Başkanı Özel'in iddiaları yalanlandı: Ortaklık yok!

CHP Genel Başkanı Özel'in iddiaları yalanlandı. Türkiye’nin Lefkoşa Büyük Elçiliği’ne yakın bir kaynaktan elde edilen bilgilere göre, Kürşat Akan’ın 24 Şubat 2025'te yazdığı yazıya verilen yanıt, Lefkoşa Büyük Elçisi Yasin Ekrem Serim’in Halil Falyalı ile ortaklığı olmadığını gösterdi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, Elçi Serim ile Falyalı’nın ortaklığı olduğuna yönelik iddiaları yalanlandı. Kıbrısgerçek'in elçiliğe yakın kaynaklardan elde ettiği belgeye göre, Serim ile Falyalı’nın herhangi bir kayıtlı ortaklığı bulunmuyor.

Yapılan başvuru sonrasında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü’nün resmi cevabı aynen şöyle;

“Dairemiz bilgisayarlarından yaptığımız araştırmada Yasin Ekrem Serim’in Halil Falyalı ile dairemiz nezdinde herhangi bir zamanda kayıtlı bir ortaklığı olmamıştır”

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Öcalan: Federasyon ve özerklik sorunlara çözüm değildir
Abdullah Öcalan: Federasyon ve özerklik sorunlara çözüm değildir
Fenerbahçe çeyrek finalde! Gaziantep FK'yi farklı geçti
Fenerbahçe çeyrek finalde! Gaziantep FK'yi farklı geçti
Ekrem İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüsten" hazırlanan iddianame kabul edildi
Ekrem İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüsten" hazırlanan iddianame kabul edildi
Erdoğan'ın tavsiye ettiği manda yoğurdunun fiyatı 2 kat arttı
Erdoğan'ın tavsiye ettiği manda yoğurdunun fiyatı 2 kat arttı
Abdullah Özdemir medya yöneticileri ile kahvaltıda buluştu
Abdullah Özdemir medya yöneticileri ile kahvaltıda buluştu
DEM Parti heyeti Öcalan'ın mesajı okudu: "PKK kendisini feshetmelidir!"
DEM Parti heyeti Öcalan'ın mesajı okudu: "PKK kendisini feshetmelidir!"
Galatasaray'dan derbi sonrasında oluşan gündeme ilişkin açıklama
Galatasaray'dan derbi sonrasında oluşan gündeme ilişkin açıklama
Amasya'da Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu
Amasya'da Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu
Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Kamu işçileri için zam talebi netleşti
Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Kamu işçileri için zam talebi netleşti
Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri, Manchester City'de
Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri, Manchester City'de
Gazze’de can kaybı 48 bin 365’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 48 bin 365’e yükseldi
CHP'de ön seçim toplantısına katılmayan Mansur Yavaş: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir
CHP'de ön seçim toplantısına katılmayan Mansur Yavaş: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir