CHP Genel Başkanı Özel'in iddiaları yalanlandı: Ortaklık yok!

CHP Genel Başkanı Özel'in iddiaları yalanlandı. Türkiye’nin Lefkoşa Büyük Elçiliği’ne yakın bir kaynaktan elde edilen bilgilere göre, Kürşat Akan’ın 24 Şubat 2025'te yazdığı yazıya verilen yanıt, Lefkoşa Büyük Elçisi Yasin Ekrem Serim’in Halil Falyalı ile ortaklığı olmadığını gösterdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, Elçi Serim ile Falyalı’nın ortaklığı olduğuna yönelik iddiaları yalanlandı. Kıbrısgerçek'in elçiliğe yakın kaynaklardan elde ettiği belgeye göre, Serim ile Falyalı’nın herhangi bir kayıtlı ortaklığı bulunmuyor.

Yapılan başvuru sonrasında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü’nün resmi cevabı aynen şöyle;

“Dairemiz bilgisayarlarından yaptığımız araştırmada Yasin Ekrem Serim’in Halil Falyalı ile dairemiz nezdinde herhangi bir zamanda kayıtlı bir ortaklığı olmamıştır”