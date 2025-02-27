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Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Kamu işçileri için zam talebi netleşti

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Kamu işçileri için zam talebi netleşti

600 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmeleri başlıyor. Sendikalar, işçilerin taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sundu. İşçiler, en düşük ücretin günlük 1.800 liraya yükseltilmesini ve ilk 6 ay için yüzde 50 zam yapılmasını istiyor.

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Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, kamu işçilerinin maaş düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sendikalar, işçilerin zam taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a iletti. Kamu işçileri, en düşük ücretin günlük 1.800 liraya yükseltilmesini talep ederken, ilk altı ay için yüzde 50, sonraki altı aylık dönemler için ise yüzde 25 zam ve refah payı artışı istedi.

Bakan Işıkhan, talepleri aldıktan sonra işveren tarafını temsil eden Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’ndan (TÜHİS) karşı teklif sunmasını bekleyecek. Bakanlık, taraflar arasında resmi görüşmeleri başlatmak için bir takvim oluşturacak. Görüşmelerin ardından karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan işçilerin yeni maaş oranları netleşecek.

EMEKLİ OLAN İŞÇİLERİN SAYISI ARTTI

Öte yandan, 2024 yılı sonunda kamudaki kıdemli işçilerin yüzde 90’ından fazlasının emekliye ayrıldığı belirtiliyor. Bu yıl emekli olanların, geçen yıl emekli olanlara göre yüzde 25-30 daha düşük aylık alacak olması nedeniyle emeklilik sürecinin hızlandığı ifade ediliyor. Özellikle karayolları ve il özel idarelerinde yaklaşık 3.500-4.000 kıdemli işçinin emekli olduğu tahmin ediliyor.

600 bin kamu işçisinin bulunduğu kamuda, kıdemli işçi sayısının 100 bini geçmediği belirtilirken, yeni maaş düzenlemeleri için sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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