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Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Kukies ile bir araya geldi

Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Kukies ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20 toplantılarında Almanya Maliye Bakanı Kukies ile görüştü. Cape Town’daki görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel entegrasyonun önemi ele alındı. Ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Güney Afrika’nın Cape Town kentinde düzenlenen G20 toplantıları çerçevesinde Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıda ikili ekonomik ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve bölgesel entegrasyonun önemi ele alındı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırım fırsatları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye’nin Avrupa ile ekonomik bağlarını daha da geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmenin, ilerleyen süreçte ikili ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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