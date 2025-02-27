ABD'li aktör Gene Hackman ile eşi evlerinde ölü bulundu

ABD'li Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulundu.Abone ol
BBC'nin haberine göre, New Mexico'daki Santa Fe Bölge Şerifliğinden, 95 yaşındaki aktörün ve 63 yaşındaki eşinin ölümünü doğrulayan açıklama yapıldı.
Açıklamada, Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın evlerinde ölü bulunduğu, polisin olaya ilişkin soruşturma yürüttüğü kaydedildi.
İlk aşamada cinayet şüphesinin olmadığının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, evdeki köpeğin de ölü bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, olaya ilişkin arama emrinin çıkmasının beklendiği ve çiftin ölüm sebebinin araştırıldığını aktarıldı.
Hackman, 1971 yapımı "The French Connection" filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almıştı.
Hackman'ın rol aldığı 100'den fazla film arasında, John Grisham'ın 1996 tarihli romanının uyarlaması olan film Runaway Jury, Francis Ford Coppola imzalı The Conversation, Wes Anderson'ın yönettiği The Royal Tenenbaums gibi yapımlar bulunuyor.