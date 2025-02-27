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İyilik Haftası Kutlama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

İyilik Haftası Kutlama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca dayanışma ve bütünleşmeyi sağlamak amacıyla her yıl 13-20 Mart tarihleri arasında İyilik Haftası olarak kutlanacak.

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Başkanlık tarafından hazırlanan İyilik Haftası Kutlama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl 13-20 Mart tarihleri arasında İyilik Haftası olarak kutlanacak.

İyilik Haftası kapsamında İslam'ın iyilik, isar, diğerkamlık, ihsan gibi kavramları öncelenerek, toplumda iyiliğin yaygınlaşmasını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilecek, haftaya ilişkin sempozyum, konferans ve panel gibi sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecek.

Toplum nezdinde eğitim, kültür, ticaret, ziraat, spor ve sanat gibi alanlarda iyilik hareketinin yaygınlaşmasına vesile olacak çalışmalar yapılacak.

Mahallinde iyilikleriyle farkındalık oluşturmuş kişiler arasından "iyilik hatırası ve iyilik öncüleri" belirlenerek kamuoyuyla paylaşılacak ve "il ve ilçe iyilik ödülleri" verilecek.

Başkanlığın yurt dışı teşkilatı İyilik Haftası kapsamında, misyon şeflerinin uygun görmesi halinde, ilgili ülke şartlarına göre belirlenecek farklı etkinliklerle kutlama programına dahil edilebilecek.

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