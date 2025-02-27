Şişli'de kız arkadaşını öldürdü aynı silahla intihar girişiminde bulundu

Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli ağır yaralandı.Abone ol
Dolapdere Caddesi'nde şüpheli İ.A. (30), henüz belirlenemeyen nedenle kız arkadaşı S.G'yi (45) çalıştığı otele yürüdüğü sırada silahla vurdu.
Şüpheli İ.A. aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
S.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İ.A'yı hastaneye kaldırdı.
Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından S.G'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.