Dehşet! Anne ve babasını silahla öldürdü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde anne ve babasını silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.Abone ol
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün ilçeye bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinde M.A'nın, tartıştığı babası Necati A. ve annesi Fener A'ya silahla ateş ederek öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.