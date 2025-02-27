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'Şakir Paşa Ailesi dizisi hakkında yeni karar

'Şakir Paşa Ailesi dizisi hakkında yeni karar

"Şakir Paşa Ailesi" dizisi için yayın engeli kaldırıldı. Yapımcı Medyapım ile aile üyeleri arasında sağlanan uzlaşma sonrası, mahkemeye yapılan feragat başvurusuyla yayın ve çekim yasağı otomatik olarak kalktı. Dizinin yeni bölümlerinin önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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Mahkeme kararıyla yayın ve çekim yasağı getirilen Şakir Paşa Ailesi dizisi için hukuki engeller ortadan kalktı. Yapımcı şirket Medyapım ile dizinin konusunu oluşturan aile üyeleri ve onların avukatı Aydın Kurban arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya vardı.

MAHKEMEYE FERAGAT BAŞVURUSU YAPILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dava açan aile üyeleri, mahkemeye başvurarak davadan feragat ettiklerini bildirdi. Bu gelişmeyle birlikte mahkemenin verdiği yayın ve çekim yasağı otomatik olarak kaldırılmış oldu.

Daha önce mahkeme kararı doğrultusunda dizinin önceki bölümlerine ait yayın kayıtlarını kaldıran NOW TV’nin, tanıtımları yeniden yayınlaması bekleniyor. Yayın yasağının kalkmasıyla birlikte dizinin yeni bölümlerinin de önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.

DAVA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Dizinin konusunu oluşturan Şakir Paşa Ailesi’nin torunları olan Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan, projeye kendilerinden izin alınmadan başlandığını öne sürerek mahkemeye başvurmuştu. Aile üyeleri, dizinin aile itibarına zarar verdiğini savunarak yayın durdurma talebinde bulunmuş ve mahkemeden tedbir kararı aldırmıştı.

Ancak taraflar arasında varılan anlaşma sonrası hukuki süreç sona ermiş oldu.

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