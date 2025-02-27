Dursun Çiçek'in iddiası olay oldu genel merkez Mansur Yavaş'a söz verdi

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, CHP'deki cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreciyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Çicek, "Mansur Yavaş istemediği için 2. bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş. Bu Genel Merkezin aldığı bir karar" dedi.

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CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi takvimi işlerken dikkat çeken iddia eski CHP'li vekil Dursun Çiçek'ten geldi.

tv100'de Kübra Par'la Farklı Açılar programında konuşan Çiçek, genel merkezin Mansur Yavaş'a İmamoğlu dışında ikinci bir aday çıkmayacak diye söz verdiğini ileri sürdü.

Geçtiğimiz hafta aday adaylığını ilan eden daha sonra çekilen Çiçek'in, imza toplayamamasının arkasında bu nedenin olduğu iddia edildi.

"Mansur Yavaş istemediği için 2. bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş"

Çiçek, tv100 yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Burada 2 temel düşünce var. Birincisi tek adayla referandum şeklinde gidip ön seçimden tek aday çıkarmak. Böylece ön seçime iki üç adayla girildiği takdirde sayın İmamoğlu'na seçim yasağı geldiğinde normalde ikinci adayın CHP'de cumhurbaşkanı aday olması lazım. Onun başına bir şey gelince üçüncü adayın gelmesi lazım. Ön seçime girenlerin sıralaması lazım. Ama Mansur Bey’e bir söz verilmiş, ikinci bir aday ön seçimde istenmiyor. Böyle bir gerekçesi var. İkinci bir aday istenmiyor. Yani Mansur Yavaş istemediği için 2. bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş. Bu Genel Merkezin aldığı bir karar.

"Ben tek adaylı seçimde oy kullanmam"

Sayın Kılıçdaroğlu’nun tek aday olduğu ve benimde milletvekili olduğum dönemde oy kullanmaya gitmedim. Ben tek adaylı seçimde oy kullanmam, seçeneğim yok dedim. Aynı noktayım. Yönteme itiraz olarak sandığa gitmeyi düşünmüyorum."