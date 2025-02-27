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Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Resmi Gazete'de

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulunda 13 Şubat'ta kabul edilerek yasalaşan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Akademi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlayacak ve uygulayacak.

Akademi bünyesinde kurulacak Hukuk Araştırmaları Merkezi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcıların uzmanlaşmasına katkı sağlamak amacıyla ortak programlar geliştirerek lisansüstü eğitimler için yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapacak.

Meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademiye atanabilecek.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

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