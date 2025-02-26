Trabzonspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bordo-mavili ekibin gollerini Lundstram, Visca, Mendy, Cham ve Banza kaydederken, Rizespor’un sayılarını Jurecka ve Hojer attı. Bu sonuçla 7 puana ulaşan Trabzonspor grup lideri olurken, 3 puanda kalan Rizespor turnuvaya veda etti.

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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 5-2 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lundstram, 41. dakikada Visca, 45. dakikada Mendy, 59. dakikada Cham ve 83. dakikada Banza kaydetti. Çaykur Rizespor'un gollerini 63. dakikada penaltıdan Jurecka ile 89. dakikada Hojer attı.

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Trabzonspor grup lideri olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Rizespor ise 3 puanla 5. sırada kalarak turnuvaya veda etti.

Trabzonspor 5 - 2 Çaykur Rizespor

90'Son düdük geldi ve Trabzonspor sahadan 5-2 galip ayrıldı.

90'Karşılaşmanın sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

89'GOL! Casper Hojer skoru 5-2 yaptı.

83'GOL! Simon Banza skoru 5-1 yaptı. Sol kanattan som çizgiye inen Arif içeri ortaladı. Kale önünde Banza'nın vuruşunda top ağlara gitti.

63'GOL! Jurecka skoru 4-1 yapan golü attı. Penaltı atışında topun başına geçen Jurecka yaptığı vuruşta ağları havalandırdı.

61'Zeqiri ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Rizespor penaltı kazandı.

59'GOL! Muhammed Cham skoru 4-0 yaptı. Ceza yayının solundan serbest vuruş kullanan Cham direkt kaleyi düşündü. Cham'ın şık vuruşunda top ağlara gitti.

57'Visca'nın pasında ceza yayında topla buluşan Cham kaleyi yokladı. Cham'ın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

53'Hojer orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Ön çizgide topu savunma uzaklaştırdı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

45'GOL! Batista Mendy skoru 3-0 yaptı. Ceza yayının gerisinden kaleyi düşünen Mendy'nın şık vuruşunda top ağlarla buluştu.

GOL! Edin Visca skoru 2-0 yapan golü attı. Orta sahadan gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Visca sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda top ağlara gitti.

34'Visca sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde topu savunma uzaklaştırdı.

30'Taha sağ çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma karşıladı.

24'Visca'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Zubkov'un vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

16'Sikan'ın ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Sikan'ın şık vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

13'GOL! Trabzonspor, Lundstram'un golüyle 1-0 öne geçti. Banza ceza sahasının sağından içeri gönderdi. Kale önünde Lundstram'ın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa ikinci kez vuruşunu yapan Lundstram ağları havalandırdı.

11'Zubkov ceza yayından kaleyi yokladı. Zubkov'un şutunda top kalecide kaldı.

7'Mithat sol kanattan içeri ortalamak istedi. Malheiro'nun araya girmesiyle top kornere gitti.

1'İlk düdük geldi ve Trabzon'da maç başladı.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Sikan, Banza

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Mithat, Buljusabic, Berkay, Ghezzal, Abdülkadir, Akintola, Sowe