DEM heyeti yarın İmralı ziyareti dönüşü açıklama yapacak

DEM heyetinin yarın İmralı ziyareti dönüşü İstanbul'da saat 17'de açıklama yapması bekleniyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası süreç işliyor. Bu kapsamda DEM Parti heyeti, 3'üncü kez İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyareti için talepte bulundu. 3'üncü İmralı ziyaretine Adalet Bakanlığı'ndan izin çıktı.

DEM PARTİ'DEN 3'ÜNCÜ İMRALI ZİYARETİ

DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin Öcalan ile görüşmesinden sonra TBMM'de siyasi partiler ve STK'larla da bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Kuzey Irak'ta da bölgesel Kürt yönetimi liderleri ile bir araya gelen DEM heyeti, bir kez daha İmralı'ya gidiyor.

Dün Adalet Bakanlığı'na DEM Parti tarafından konuya ilişkin yapılan başvuru değerlendirildi.

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret talebini onayladı.

AHMET TÜRK 12 YIL SONRA İMRALI'YA GİDECEK

Yarın gerçekleşecek ziyaretin saatine ilişkin bir açıklama yapılmazken heyet, 3'üncü kez İmralı'ya gidecek.

Ahmet Türk, bu kapsamda 12 yıl aradan sonra İmralı'da Öcalan ile görüşmüş olacak.

Görüşme neticesinde, PKK terör örgütüne Öcalan tarafından silah bırakma, örgütü lağvetme çağrısı yapılması bekleniyor.

DEM HEYETİ YARIN AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Son dakika gelişmesinde ise, DEM heyeti yarın 17'de açıklamalarda bulunacak.

Edinilen bilgilerde, açıklama İmralı ziyareti dönüşü İstanbul'da olacak.