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Fenerbahçe: Kalan tüm maçlara yabancı hakem atansın

Fenerbahçe: Kalan tüm maçlara yabancı hakem atansın

Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep etti.

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Türk futbolunda yabancı hakem polemeği devam ediyor. Uzun süren tartışmalar ve görüşmelerin ardından, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçta yabancı hakem görevlendirilmesine karar verilmişti.

TFF, son olarak tüm derbi maçlarda yabancı hakem görevlendirme kararı aldı.

Bu kez kulüplerden, tüm maçlarda yabancı hakemlerin görev alması teklifi yapılmaya başlandı.

FENERBAHÇE, TÜM MAÇLAR İÇİN YABANCI HAKEM İSTEDİ

Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun geri kalan tüm karşılaşmalarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, rakip takımların benzer taleplerde bulunması halinde bunu da olumlu karşılayacaklarını vurguladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.

Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.

Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu’na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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