Eski Galatasaray'lı Drogba'dan Mourinho'ya destek!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba sosyal medya hesabı üzerinden Jose Mourinho hakkında açıklama yaptı. Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade eden Drogba, Galatasaray taraftarına seslendi.

Drogba şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Galatasaray, Sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor. Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir? Yapmayın beyler."

