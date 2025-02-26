Eski Galatasaray'lı Drogba'dan Mourinho'ya destek!

Didier Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Jose Mourinho'nun ırkçı olmadığını belirterek Galatasaray taraftarına çağrıda bulundu. Öte yandan, Galatasaray Kulübü, Mourinho'nun Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle UEFA ve FIFA'ya şikayette bulunacağını duyurdu.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba sosyal medya hesabı üzerinden Jose Mourinho hakkında açıklama yaptı. Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade eden Drogba, Galatasaray taraftarına seslendi.

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR? YAPMAYIN BEYLER?"

Drogba şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Galatasaray, Sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor. Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir? Yapmayın beyler."

Dear @GalatasaraySK



You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!!



We all know how passionate and heated rivalries can be, and I’ve been lucky enough to experience it.



Ive seen the recent comments about Jose… — Didier Drogba (@didierdrogba) February 26, 2025

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig’in 25.haftasında oynanan derbi müsabakasında Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklama yapan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, “Hakem bu ormanda çok iyi maç yönetti. Hakem Türk olsaydı Yusuf'un 20. saniyedeki pozisyonunda kart gösterirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" dedi.

Galatasaray Kulübü Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edeceğini duyurdu. Bu konuda yapılan açıklamada, “Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz” denildi.