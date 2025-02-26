Gelecek Partisi'nin milletvekili transferlerine ilişkin önergesi reddedildi

Gelecek Partisi, milletvekillerinin seçmen iradesine aykırı şekilde siyasi parti değiştirmeleri ve bunun ülke siyaseti üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla TBMM’ye sunduğu Meclis Araştırma Önergesi’nin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

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Gelecek Partisi, milletvekillerinin seçmen iradesine aykırı şekilde parti değiştirmesi ve bunun siyaset üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla TBMM’ye sunduğu önergenin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini açıkladı. Partinin açıklamasında, önergenin siyasi etik ve ahlak kurallarına ilişkin etkileri incelemeyi amaçladığı belirtilirken, milletvekili transferlerinin demokratik sürece zarar verdiği vurgulandı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, önergenin "siyasi etik, ahlak kuralları ve teamüllere aykırı hareketlerin psikolojik, sosyal, ekonomik ve siyasal etkilerinin incelenmesi" amacıyla hazırlandığı belirtildi. Ancak AK Parti ve MHP’nin ret oyu kullanması nedeniyle teklifin kabul edilmediği ifade edild