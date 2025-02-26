Yönetmen Sinan Çetin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi

Yönetmen Sinan Çetin'in, Sarıyer'deki arsasına kaçak yapı yaptırdığı iddiasına ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sarıyer'deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine Çetin hakkında "Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Çetin'in İmar Suçları Soruşturma Bürosunca "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

Yaklaşık 1 saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrılan Çetin, gazetecilerin iddiaları sorması üzerine "Bu kadar saçma bir şey görmedim." yanıtını verdi.