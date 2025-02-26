Pendik'üe çorbacıya haraç kurşunu 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da çorbacı olarak hizmet veren iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 29 Ocak'ta saat 02.04 sıralarında Pendik'te çorbacı olarak hizmet veren bir iş yerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, plakasız bir motosikletle gelen kasklı 2 şüphelinin iş yerine silahla ateş ettiğini belirledi.

Kimlikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için Kocaeli ile İstanbul'un Esenyurt, Beyoğlu, Kartal ilçelerinde bulunan 5 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlı İ.N. ile 18 yaşından küçük olan diğer 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan 20, 21 ve 22 Ocak'ta Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerindeki aynı çorbacıya ait iş yerleri de kurşunlanmış, bununla ilgili yakalanan 7 kişi tutuklanmıştı.

Ekipler yaptıkları araştırmada, suç örgütü üyelerinin yurt dışındaki bir kişiden aldıkları talimat doğrultusunda iş yerlerini kurşunladıklarını, videoya çektikleri bu görüntüleri yurt dışındaki azmettiriciye gönderdiklerini, bu kişinin de iş yeri sahiplerinden haraç istediğini belirlemişti.