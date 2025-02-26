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Galatasaray'da Alvaro Morata'nın dönüş maçı belli oldu

Galatasaray'da Alvaro Morata'nın dönüş maçı belli oldu

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvaro Morata, AZ Alkmaar ile oynanan maçta sakatlanmıştı. İspanyol yıldızın sahalara döneceği maç belli oldu.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan Alvaro Morata, müsabakada yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzaktı.

Sarı - kırmızılı kulübün açıklamasında "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray'a müjde

Fenerbahçe derbisini kaçıran tecrübeli futbolcunun sahalara dönüş tarihi merak ediliyordu. Golcü isimden sarı - kırmızılılara iyi haber geldi.

Dönüş maçı belli oldu

Sports Digitale'in haberine göre Morata, bireysel saha ve koşu çalışmalarına başladı. Kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması da beklenen deneyimli santrforun dönüş maçı da belli oldu.

Alvaro Morata'nın 26. haftada oynanacak olan Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alacağı ifade edildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 4 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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