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Kartalkaya komisyonunda gerginlik çıktı CHP'liler terk etti

Kartalkaya komisyonunda gerginlik çıktı CHP'liler terk etti

Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasını araştırmak için kurulan komisyon bugün toplandı. CHP, Ersoy’un yerine bakan yardımcısının gelmesi nedeniyle toplantının başında komisyonu terk etti.

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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 79 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili kurulan komisyonun ilk toplantısında gerilim yaşandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un katılmadığı toplantıya Ersoy’un yerine Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile bakanlık bürokratları geldi.

Toplantının başında komisyon başkanı Selami Altınok’ın kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra muhalefet milletvekilleri konuşmaya başlamadan görsel kayıt alan basın mensuplarını dışarı alması üzerine muhalefet milletvekilleri duruma tepki gösterdi.

CHP’li milletvekilleri “Düşüncelerimizi almadan basını çıkartmayın. Sayın Turizm Bakanı’nı buraya istiyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır “Bakan yoksa biz bu tiyatroya ortak olmak istemiyoruz. Komisyonu terk ediyoruz” dedi. Başarır’ın bu sözlerine AK Partili vekiller “Tiyatro demek yakışmadı. Meclis’in saygınlığı bakanın gelmesiyle ölçülemez” karşılığını verdi. Altınok da kurumsal olarak bakanlığı çağırdıklarını, gelip gelmeme takdirinin bakanda olduğunu belirtti.

CHP’li milletvekilleri salonu terk ederken AK Partili vekiller “O zaman Özgür Özel de gelsin” gibi itirazlar yapınca, CHP’li Başarır “Özgür Özel Turizm Bakanı mı?” diye karşılık vererek salondan ayrıldı.

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