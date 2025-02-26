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Erdoğan, Hocalı Katliamını andı

Erdoğan, Hocalı Katliamını andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerinin Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'na dikkat çekti. Erdoğan, bu katliamın 33. yıl dönümünde, yaşanan acıları unutmayacaklarını ve Azerbaycan halkının acısını her zaman kalbinde taşıyacaklarını belirterek, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerini rahmetle andı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." şeklinde duygusal bir ifadesiyle, bu acı olayı unutmamaya ve her zaman hafızalarımızda tutmaya çağırdı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum."

HOCALI KATLİAMI

Hocalı Katliamı, 25-26 Şubat 1992 tarihinde, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilen bir saldırıdır. Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden Dağlık Karabağ Savaşı sırasında yaşanmıştır.

Hocalı, Azerbaycanlı Türklerin yaşadığı bir kasaba olup, Ermeni güçleri tarafından işgal edilmiştir. Saldırı sırasında çok sayıda sivil Azerbaycanlı, kadın, çocuk, yaşlı demeden, öldürülmüştür. Resmi verilere göre, yaklaşık 613 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetmiş, 1.000'den fazla kişi yaralanmış ve 25.000'den fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere birçok kişi esir alınmış, bazıları da ağır işkencelere maruz kalmıştır.

Bu katliam, Azerbaycan ve dünya genelindeki birçok insan tarafından, etnik temizlik ve savaş suçları olarak kabul edilmektedir. Olay, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve güncel çatışmanın simgelerinden biri haline gelmiştir.

Hocalı Katliamı, yalnızca bölgedeki değil, aynı zamanda uluslararası arenada da büyük yankılar uyandırmış ve hala Azerbaycan'da ve birçok ülkede anılmaktadır.

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