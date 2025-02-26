Kısmi afta detaylar belli oluyor: Cezanın tamamını değil dörtte üçünü çekecekler

Yeni düzenlemeye göre, mükerrer suçtan hükümlüler "iyi hâl" gerekçesiyle cezanın tamamını değil, dörtte üçünü cezaevinde geçirdikten sonra şartlı tahliye edilebilecek.

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Adalet Bakanlığı ve AK Parti tarafından hazırlanan yeni yargı paketinde ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu değişiklikler arasında mükerrer suçlara yönelik yeni düzenlemeler de yer alıyor. Mevcut sistemde, daha önce suç işlemiş ve tekrar suç işleyen kişiler, aldıkları cezanın tamamını cezaevinde çekmek zorunda kalıyor. Ancak yeni düzenleme ile birlikte bu kişilere de iyi hâl koşuluyla erken tahliye imkânı sunulacak.

MÜKERRER SUÇLULAR İÇİN YENİ İNFAZ MODELİ

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) yer alan mevcut düzenlemeye göre, ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan suçlular, şartlı salıverme ve denetimli serbestlik gibi infaz indirimlerinden yararlanamıyor. Bu durum, mükerrer suç işleyenler açısından bir ayrıcalık yaratırken, aynı zamanda cezaevlerinde iyileşme sürecine yönelik teşvik mekanizmalarının da önünü kapatıyor. Yeni düzenleme ile mükerrer suçluların ceza süresi "4/4" yerine "4/3" olarak değiştirilecek. Yani, aldıkları cezanın dörtte üçünü cezaevinde çektikten sonra, kalan süreyi denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirebilecekler.

Bu kapsamda, örneğin 10 yıl hapis cezası alan bir mükerrer suçlu, şu anki yasaya göre cezasının tamamını cezaevinde geçirmek zorundayken, yeni düzenleme hayata geçerse bu sürenin 7,5 yılını cezaevinde, kalan 2,5 yılını ise şartlı salıverme kapsamında dışarıda geçirebilecek.

AMAÇ: SUÇLULARIN REHABİLİTASYONU VE TOPLUMA KAZANDIRILMASI

Adalet Bakanlığı kaynakları, mükerrer suçluların cezaevlerinde herhangi bir iyi hâl teşvikine tabi olmamalarının rehabilitasyon sürecine zarar verdiğini belirtiyor. Bakanlık yetkilileri, cezanın tamamını cezaevinde çekmenin iyi hâl uygulamalarının etkisini azalttığını vurgulayarak, “Bu sistem, cezaevlerinde iyi hâlin teşvik edilmesini engelliyor. Dolayısıyla suçluların ıslah edilerek topluma kazandırılması amacına ters düşüyor. Cezaevinde kalan sürenin dörtte üçe düşürülmesi, mahkûmların topluma uyum sağlaması ve iyi hâl göstermesi için bir teşvik niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı.

MHP’DEN DESTEK, MUHALEFETLE GÖRÜŞMELER

Yeni düzenleme AK Parti tarafından gündeme getirilirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da bu değişikliği desteklediklerini açıkladı. Yıldız, “Terör suçları için infaz süresi 3/4 iken, mükerrer suçluların 4/4 infaz edilmesi adil değil” diyerek düzenlemeye olumlu yaklaştıklarını belirtti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti kaynakları, düzenlemenin geniş bir toplumsal uzlaşı ile hayata geçirilmesi için muhalefet partileri ile de görüşmeler yürütüleceğini açıkladı. TBMM’de yapılacak tartışmalar ve görüşmelerin ardından, yeni infaz yasasının ortak önerge ile Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Yeni düzenleme, basit suçları tekrar eden hükümlüleri kapsıyor. Ancak tüm mükerrer suçluların bu yasadan yararlanması söz konusu olmayacak. İlgili hükümlüler, şartlı salıverme süresi geldiğinde bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu süreçte, mahkûmların cezaevi kurallarına uyumu, toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme riski ve mağdur ya da topluma zarar verme ihtimali gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

Değerlendirme kriterleri şu şekilde sıralanıyor:

Cezaevi kurallarına uyum ve disiplin

Yükümlülükleri eksiksiz yerine getirme durumu

Toplumla yeniden bütünleşmeye hazır olup olmadığı

Suç işleme eğilimi ve tekrar suç işleme riski

İşlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlık

Bu kriterleri sağlayan mükerrer suçlular, cezanın dörtte üçünü tamamladıktan sonra şartlı tahliye edilebilecek.