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Mehmet Ali Erbil "yasa dışı bahse teşvik" suçundan hakim karşısında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mehmet Ali Erbil "yasa dışı bahse teşvik" suçundan hakim karşısında

 İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Mehmet Ali Erbil'in "yasa dışı bahse teşvik" suçundan yargılanmasına başlandı. Cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Ali Erbil'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.

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İstanbul Adliyesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil ve avukatları katıldı.

Erbil, kimlik tespitinde tiyatro sanatçısı olduğunu belirtti ve aylık gelirinin 300-400 bin lira arasında olduğunu beyan etti.

Daha sonra savunmasını yapan Erbil, Malta'ya otel açılışı için Serdar Ortaç ile davet edildiklerini, burada yasa dışı bahis reklamının yapıldığı canlı yayına sokulmaya çalışıldıklarını söyledi.

"Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok"

Reklam yapmak amacıyla burada bulunmadıklarını ifade eden Erbil, "Koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok. Bizim de basiretimiz bağlandı. Böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Serdar Ortaç ise Malta'da gittikleri otelde yemek yiyecekleri sırada birden kendileriyle röportaj yapılmaya başlandığını dile getirdi.

Bulundukları yerin bir anda kumar ortamına dönüştüğünü söyleyen Ortaç, bunun üzerine Erbil'le buradan kaçmak için uçak aradıklarını ancak bulamadıklarını, ertesi sabah Malta'dan ayrıldıklarını öne sürdü.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Ali Erbil'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Ara kararını açıklayan hakim, savcının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatına süre verip, duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

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