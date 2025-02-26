BIST 9.498
DOLAR 36,44
EURO 38,29
ALTIN 3.419,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ataşehir'de alt geçitte çok sayıda kişiye cinsel taciz! 14 suç kaydı varmış

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ataşehir'de alt geçitte çok sayıda kişiye cinsel taciz! 14 suç kaydı varmış

 İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, alt geçitte çok sayıda "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçunu işlediği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Abone ol

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki Tuzcuoğlu Köprüsü alt geçidinde çok sayıda cinsel taciz ve cinsel saldırı suçunun işlendiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kamufle olmak için bere ve palto kullanarak kimliğini gizlemeye çalıştığını belirleyen ekipler, 18 Şubat'ta tedbir alınan noktadan eşkale uygun birinin koşarak uzaklaştığını ve bir araca bindiğini tespit etti.

Aracın plaka bilgisinden kimliğine ulaşılan şüpheli M.İ.Y.'nin, aynı gün Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen kadına yönelik de müstehcen harekette bulunduğu ve ardından kaçarak park halindeki aracına bindiği belirlendi.

2020 ile 2025 yılları arasında "cinsel saldırı" başta olmak üzere çeşitli suçlardan 14 kaydı olduğu ortaya çıkarılan şüphelinin, genellikle sabah ve akşam işe gidiş geliş saatlerinde taciz ve saldırılarını gerçekleştirdiği anlaşıldı.

M.İ.Y.'nin eşkalini mağdurlara teşhis ettiren ekipler, şüpheliyi Pendik'teki evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Öte yandan, cinsel saldırı ve darp mağduru kadınların tırnak aralarından alınan DNA örnekleriyle şüphelinin DNA örneği de uyum sağladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü yakalandı
Fuzul Topraktan'dan dar ve orta gelirli vatandaşlar için iki kampanya
Fuzul Topraktan'dan dar ve orta gelirli vatandaşlar için iki kampanya
Ekrem İmamoğlu'na diploma soruşturması Savcılık, üniversiteden belgeleri istedi
Ekrem İmamoğlu'na diploma soruşturması Savcılık, üniversiteden belgeleri istedi
Şanlıurfa'da 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi
Şanlıurfa'da 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi
İBB'den yeni diploma açıklaması
İBB'den yeni diploma açıklaması
Yeni indirim yolda! Akaryakıt tabelası değişiyor
Yeni indirim yolda! Akaryakıt tabelası değişiyor
THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri
THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı
At eti keserken suçüstü yakalandılar
At eti keserken suçüstü yakalandılar
Emlak Konut GYO’nun “Kazançlı Yatırım Kampanyası” yoğun ilgi görüyor
Emlak Konut GYO’nun “Kazançlı Yatırım Kampanyası” yoğun ilgi görüyor
Parkinson hastalarına umut oldu
Parkinson hastalarına umut oldu
MYP'li Özer gözaltına alındı: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma açıldı
MYP'li Özer gözaltına alındı: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma açıldı