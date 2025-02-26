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MYP'li Özer gözaltına alındı: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma açıldı

MYP'li Özer gözaltına alındı: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma açıldı

Osmaniye’de Milli Yol Partisi (MYP) İl Başkanı Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Osmaniye, Milli Yol Partisi (MYP) İl Başkanı Süleyman Özer, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından, Özer’in evine baskın yapıldı.

Özer'in avukatı Muhammet Güloğlu yaptığı açıklamada, müvekkilinin siyasi parti il başkanı olduğunu paylaşımlarında kendi parti tabanıni bilinçlendirmeye yönelik siyasi eleştirilerden ibaret olduğunu, konusunun suç teşkil etmediği gerekçesiyle atılı suçlar yönüyle ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılıp daha sonra kamu adına soruşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik kararı verileceğini bildirdi.

Telefonla çağrılması durumunda derhal gelebilecek olan Süleyman Özer hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olmasının hukuka uygun olmadığını da sözlerine ekleyen avukat Güloğlu, süreci talip ettiklerini ve Süleyman Özer'in yarın serbest kaldığında gerekli açıklamayı yapacağını dile getirdi.

MYP
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