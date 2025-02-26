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DEM Parti'den 3. İmralı ziyaretine ilişkin açıklama

DEM Parti'den 3. İmralı ziyaretine ilişkin açıklama

DEM Parti heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı'ya üçüncü kez gitmek için Adalet Bakanlığına resmi başvuru yaptığı belirtildi. Konuya ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan barış sürecinde gözler terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrıya çevrildi. Öcalan'ın terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapıp yapmayacağı merakla beklenirken, İmralı'ya yapılacak üçüncü ziyarete ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. DEM Parti'nin İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığına başvurduğu belirtildi. Başvuruya ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

ÖCALAN GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI MI YAPACAK?

Bakırhan, PKK elebaşı Öcalan'dan gelecek çağrının görüntülü olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Daha sağlıklı ve inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz ama bu meseleler iktidarın, Öcalan'la birlikte karar vereceği bir şeydir, bir hal yolu bulunur. Ben iktidarın da bu meselenin daha inandırıcı ve kapsayıcı olmasını düşünerek bir karar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Bakırhan, görüntülü çağrıya ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un mevzuata uygun olmadığı yönündeki açıklamaları için, "Memlekette birçok konuda mevzuat yarılıyor. Böylesine tarihi bir çağrının formülü bulunsun diyorum. Bulunacağına da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞVURU YAPILMIŞTIR"

Çağrının tarihine ilişkin, "Bir çağrı olacak bu kesin ama tarihi hakkında bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullanan Bakırhan 3. görüşme için başvuru yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise, "Bunlar teknik mevzuatlar, başvuru yapılmıştır. Heyetimiz başvuru yaptığı için onlar adına bir şey demeyeyim" dedi.

DEM PARTİ'DEN BAŞVURU AÇIKLAMASI

Ancak DEM Parti kaynaklarından yapılan açıklamada İmralı başvurusunun henüz yapılmadığı, başvuru tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

DEM
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