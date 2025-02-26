"Döviz olması gereken yerin altında" Korkmaz Karaca ile tecrübe konuşuyor

Yatırımcı ve iş insanı Korkmaz Karaca "Tecrübe Konuşuyor" programında Ekran Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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Ekran Haber Dijital İçerik Üreticisi Senem Uluhan sordu, Yatırımcı ve iş insanı Korkmaz Karaca cevapladı... AK Parti MKYK yeni yönetimi değişti, nasıl buldunuz?

*Olası erken seçimde yeni yönetimdeki isimlerin etkisi nasıl olur?

*Borsadaki iddialara soruşturma açıldı. Bununla beraber borsadaki düşüşü nasıl yorumlarsınız?

*Finans piyasalarındaki deneyimlerinize dayanarak, yatırımcılar için hangi tavsiyelerde bulunursunuz?

*Galatasaray-Fenerbahçe derbi ve yabancı hakem için ne söylersiniz?



