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"Döviz olması gereken yerin altında" Korkmaz Karaca ile tecrübe konuşuyor

Yatırımcı ve iş insanı Korkmaz Karaca "Tecrübe Konuşuyor" programında Ekran Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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Ekran Haber Dijital İçerik Üreticisi Senem Uluhan sordu, Yatırımcı ve iş insanı Korkmaz Karaca cevapladı... AK Parti MKYK yeni yönetimi değişti, nasıl buldunuz?

*Olası erken seçimde yeni yönetimdeki isimlerin etkisi nasıl olur?
*Borsadaki iddialara soruşturma açıldı. Bununla beraber borsadaki düşüşü nasıl yorumlarsınız?
*Finans piyasalarındaki deneyimlerinize dayanarak, yatırımcılar için hangi tavsiyelerde bulunursunuz?
*Galatasaray-Fenerbahçe derbi ve yabancı hakem için ne söylersiniz?

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