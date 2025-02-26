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Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Kocaeli'de yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Kocaeli'de yakalandı

Rusya Federasyonu tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Kocaeli'de gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, "birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan Rusya Federasyonu tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirilen Y.M. (37) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.M, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.

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