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Euro Club Index paylaştı! Yapay zekaya göre Süper Lig'in şampiyonu...

Euro Club Index paylaştı! Yapay zekaya göre Süper Lig'in şampiyonu...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kalırken, Euro Club Index, yapay zekaya göre sezon sonu tahminlerini paylaştı.

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Trendyol Süper Lig'de 25'inci haftada lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.

Dev maçın ardından futbolseverler şampiyonluk tahminleri yapmaya başladı. Yapay zeka üzerinden futbola dair tahminlerde bulunan Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri ve sezon sonunda küme düşmesi beklenen takımları sıraladı.

Euro Club Index'e göre; Süper Lig'de küme düşmesi beklenen dört takım Adana Demirspor, Hatayspor, Bodrum FK ve Kayserispor olarak sıralandı.

Trabzonspor'un sezon sonunda 56 puan toplayacağı ve sezonu 6'ncı sırada tamamlayacağı belirtildi. Eyüpspor'un ise aynı puanı toplayacağı ancak averajla 5'inci sırada konumlanacağı aktarıldı.

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor'un sezon sonunda 62 puanla 4'üncü sırada yer alacağı tahmin edildi. Beşiktaş'ın ise 66 puanla 3'üncü sırada sezonu noktalayacağı vurgulandı.

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'ın oranı yüzde 77.2, Fenerbahçe'nin oranı ise yüzde 22.8 olarak hesaplandı.

Fenerbahçe'nin sezonu 89 puanla tamamlayacağı belirtildi. Galatasaray'ın ise 93 puanla şampiyon olacağı kaydedildi.

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