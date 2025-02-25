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RTÜK Başkanı'ndan Fatih Altaylı'ya: Jetonlu iftira aygıtı

RTÜK Başkanı'ndan Fatih Altaylı'ya: Jetonlu iftira aygıtı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Fatih Altaylı’nın iddialarına sert bir yanıt vererek, "Jetonlu iftira aygıtı, Türk adaletinden kaçamayacaksın" dedi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı’nın iddialarına sert bir yanıt verdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Altaylı hakkında açtıkları maddi ve manevi tazminat davalarının kabul edildiğini belirterek, “Mahkeme kararlarının ardından öfke ile saldırıyorsun. Ne kadar uğraşırsan uğraş, Türk adaletinden kaçamayacaksın!” ifadelerini kullandı.

"JETONLU İFTİRA AYGITI YİNE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ"

İşte RTÜK Başkanı Şahin’in sosyal medyada paylaştığı açıklama:

Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum. Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın! Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin, Fatih Altaylı.

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