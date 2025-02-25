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Ankara'da doğal gaz faciası: 3 kişi ölü bulundu

Ankara'da doğal gaz faciası: 3 kişi ölü bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Ayşe ve Halim Aktaş çifti ile oğulları Hakan Aktaş evlerinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin savcılık izniyle girdiği evde cesetler morga kaldırılırken, yapılan incelemede binada doğal gaz kaçağı tespit edilerek bina mühürlendi.

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İvedik Caddesi Mustafa Kemal Lisesi karşısında bir evde yaşayan Ayşe Aktaş (72) ile eşi Halim Aktaş (74) ve 43 yaşındaki oğulları Hakan Aktaş'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Savcılıktan alınan izinle eve giren polis ekibi, 3 kişinin cansız bedenini buldu.

Cesetler morga kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen Başkent Gaz ekipleri binada inceleme yaptı.

Doğal gaz kaçağı tespit edilen binanın sakinleri tahliye edildi ve bina mühürlendi.

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