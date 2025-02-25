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Almanya'dan Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına 'sahte içki' uyarısı

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına 'sahte içki' uyarısı

Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını güncellerken sahte içki konusunda vatandaşlarını dikkatli olmaya çağıran Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı uyarı metninde, "metanol zehirlenmesi belirtileri yaşarsanız derhal tıbbi yardım alın" denildi.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını güncellerken sahte içki konusunda vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı.

Uyarıda, Ankara ve İstanbul da dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde metanol zehirlenmesi vakalarında artış olduğu belirtilerek "Mağazaların dışında, örneğin yol kenarlarında satılan alkollü içecekleri asla içmeyin, metanol zehirlenmesi belirtileri yaşarsanız derhal tıbbi yardım alın" denildi.

Ayrıca şişelerin orijinal, açılmamış ambalajında olduğundan emin olunması gerektiği belirtilerek sahte ürünlerin 'yanlış yazım veya kötü baskı kalitesiyle' tespit edilebileceği vurgulandı.

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