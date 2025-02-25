Gazze’de can kaybı 48 bin 348’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal etmeye devam ederken, son 24 saatteki saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, yıkılan bir binanın enkazında 1 sivilin cesedine ulaşıldığı kaydedildi. Bu gelişmelerle birlikte, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında toplam can kaybı 48.348'e, yaralı sayısı ise 111.761'e yükseldi.

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İsrail, Gazze Şeridi’nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca daha önce saldırılarda yıkılan bir binanın enkazında 1 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 348’e, yaralı sayısının da 111 bin 761’e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinliye insani yardım ve barınma malzemelerinin ulaştırılmasını engellemesi nedeniyle bugün altı çocuk aşırı soğuklar sonucunda hayatını kaybetti.

HAMAS ÇAĞRIDA BULUNDU

Hamas'tan yapılan açıklamada, "işgalci İsrail hükümetinin izlediği suç politikalarının bir sonucu olarak Gazze Şeridi'nde şiddetli soğuklar ve ısınma araçlarının bulunamaması nedeniyle 6 bebeğin hayatını kaybettiği" ifade edildi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki 2 milyondan fazla Filistinliye insani yardım ve barınma malzemelerinin ulaştırılmasını engellediği, uluslararası toplumun ise İsrail'in uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle Gazze'de yaşanan insani felakete karşı sessiz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'a seslenerek, "ateşkesin ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için acil harekete geçme" çağrısında bulunuldu. İsrail'in ateşkes kapsamındaki insani protokolleri uygulamaya zorlanması ve Gazze'ye barınma araçları, ısıtıcılar ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere insani yardımların ulaştırılmasının garanti altına alınması talep edildi.

59 FİLİSTİNLİ İSRAİL HAPİSHANESİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli esir sayısının 59'a ulaştığını duyurdu. Açıklamada Heniyye'nin ölümüyle beraber 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli sayısının 59'a ulaştığı aktarıldı.

Hayatını kaybeden 59 kişiden 38'inin Gazze Şeridi'nden olduğu kaydedilen açıklamada ayrıca, İsrail'in hayatını kaybeden onlarca Filistinli esiri gizlediği savunuldu.