Özgür Özel'in iddiası: AK Parti'ye geçen Serap Yazıcı CHP'ye geçmek istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu AK Parti'ye katılan Prof. Serap Yazıcı'nın, 8 gün önce Gelecek Partisi'ne yaptığı ziyarette kendisine "Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istiyorum" dediğini iddia etti.

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2007’de AK Parti için anayasa taslağı hazırlayan eşi Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki anayasa heyetinde yer alan, Gelecek Partisi’nin kurucularından Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun’un AK Parti'ye geçmesinin yankıları sürüyor.

Sürpriz katılıma ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok konuşulacak bir iddia geldi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşan Özel, Yazıcı hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Bir de geçmişte kendinden bir milletvekili gitmiş, dün 'biz AK Parti'nin tek adam rejimine itiraz ediyoruz' diye seçmenden oy toplamış, AK Parti itirazıyla propaganda yapmış, bu seçim döneminde bu Meclise AK Parti'ye itiraz üzerinden taşınmış bir sürü milletvekilini partisine katıyor.

İçlerinden bir tanesi bir gün önce, 14 saat önce sadece partisinden istifa etti. O da AK Parti'ye gidiyor haberleri çıkınca akşamüstü tweet attı, 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' diye. O kongreden üç dört gün önce benim partisine yaptığım ziyarette geldi, oturdu, toplantıda beni dinledi, o partinin genel başkanını dinledi, heyetteydi, şimdi AK Parti'ye gitti. Antalya milletvekilimize gitti. 'Tek adam rejimine itiraz benim partimde yeterli değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istiyorum' dedi.

Antalya milletvekilimizle birlikte bana geldiler. Ben kendisine, bir, "Partinizin bir grubu var. İstifanızla grubunuz düşebilir. Grubu düşüren olmayın. Biz o grup düşmesin diye o gruba milletvekili veren partiyiz." İki, "Eğer partinizden ayrılsanız bile uzunca bir süre geçmeden alamayız. Çünkü biz bir başka partinin milletvekiline göz koyan bir parti değiliz." Üç, "O partinin milletvekili, oradan istifa etseniz de, bize gelme iradenizi söyleseniz de sonunda ben partinizin genel başkanına bir telefon açmak, bu durumdan haberdar etmek, bu konuyu konuşmak zorundayım." diye şahitlerin huzurunda konuştum. Bu kişi bizden gitti, sonra arkasından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti."