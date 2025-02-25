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Adıyaman'da "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Raporların usulsüz düzenlendiğini tespit eden ekipler, 33 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen bazı evraklar incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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