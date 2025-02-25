Trump, iki kez reddedilen petrol hattı projesinin tamamlanmasını istedi

Trump, önceki başkanlık döneminde onayladığı ancak Biden'ın iptal ettiği Keystone WL petrol boru hattı projesini yeniden gündemine aldı. Firmanın, inşaatı "derhal" tamamlaması gerektiğini söyleyen Trump, "Onlar olmazsa belki başka bir boru hattı firması olur." dedi.

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Trump, Kanada petrolünü, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki rafinerilerine taşıyacak Keystone XL petrol boru hattının tamamlanmasını istedi. Obama, projeyi 2015 yılında çevresel gerekçelerle reddetmişti. Trump'ın ilk başkanlık döneminde onay verdiği proje için Biden iptal kararnamesi imzalamıştı. 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna tekrar oturan Trump, "Firmanın, Uykucu Joe Biden tarafından kötü muamele gördüklerini biliyorum fakat Trump yönetimi çok farklı. Kolay onay, neredeyse hemen başlangıç." diyerek projenin bitirilmesini istedi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da, "Keystone XL Boru Hattı'nın inşa edilmesini istiyoruz." açıklamasını yaptı. Trump, daha önce bu hattı inşa etmesi beklenen firmanın, inşaatı "derhal" tamamlaması gerektiğinin altını çizdi.

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FİRMAYA GÖZ DAĞI

Trump, o dönem inşaatı yapması planlanan TC Energy adlı firmaya ilişkin, "Uykucu Joe Biden tarafından kötü muamele gördüklerini biliyorum fakat Trump yönetimi çok farklı. Kolay onay, neredeyse hemen başlangıç. Onlar olmazsa belki başka bir boru hattı firması olur." ifadelerini kullandı.

Kanada petrolünü, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki rafinerilerine taşıyacak kilometrelerce uzunluktaki petrol boru hattı projesinin günde yaklaşık 800 bin varil petrol aktarımı yapması öngörülüyordu.

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NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2008'de sunulan Keystone XL petrol boru hattı projesini 2015'te çevresel nedenlerden reddetmiş, Trump ise projeye 24 Mart 2017'de onay vermişti.

Eski ABD Başkanı Biden da 2021'de göreve geldikten sonra projenin iptaline yönelik kararnameye imza atmıştı.