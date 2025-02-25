DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Öcalan'ın çağrısı görüntülü olsun

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan'dan gelecek çağrının görüntülü olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Daha sağlıklı ve inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz ama bu meseleler iktidarın, Öcalan'la birlikte karar vereceği bir şeydir, bir hal yolu bulunur. " dedi.

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Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis’te partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kars Kağızman'a atanan kayyıma tepki gösteren Bakırhan, "Halkın iradesini gasp eden anlayışı kınıyorum. Yanlış bir yoldan gidiyorsunuz. Bu kumpasçı akıldan inşallah bir gün kurtulacağız. Biz önemli bir barış çabasının haysiyeti için yaşıyoruz. Bu kayyum atayanlar ne için yaşıyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Herkesi haysiyete çağırıyoruz" dedi.

Öcalan'ın yapması beklenen çağrının heyecanla beklendiğini ve pek çok farklı kesimden mesajlar aldıklarını belirten Bakırhan, şöyle devam etti:

"Herkesin gözü Öcalan'ın yapacağı açıklamada. Dünyanın dört bir yanından bize mesajlar geliyor. Herkes ne olduğunu soruyor, herkes heyecanlı. Bu halk kavga etmeden birlikte yaşamak istiyor. Biz kritik bir kavşakta olduğumuzu bilerek bunun yoğunluğuna uygun şekilde çalışıyoruz. Kürtler bir arada. Sayın Barzani de Öcalan'ın perspektifini desteklediğini söyledi. Bu tarihi duruşa kıymet verin."

Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakırhan, PKK elebaşı Öcalan'dan gelecek çağrının görüntülü olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Daha sağlıklı ve inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz ama bu meseleler iktidarın, Öcalan'la birlikte karar vereceği bir şeydir, bir hal yolu bulunur. Ben iktidarın da bu meselenin daha inandırıcı ve kapsayıcı olmasını düşünerek bir karar vereceğini düşünüyorum" dedi.