Türkiye’nin 167’nci siyasi partisi kuruldu

Türkiye’nin 167. siyasi partisi "Bizim Parti" kuruldu. Genel Başkan Ahmet Gedik, "Kuvayi Milliye felsefesiyle geliyoruz, Türkiye’nin nefes almaya ihtiyacı var" diyerek, partilerinin mevcut siyasi anlayışlardan farklı olacağını vurguladı. "Türkiye’nin dört bir yanında hızla örgütleniyoruz" diyen Gedik, adalet, sağlık ve gençleri tehdit eden sorunlarla mücadeleye öncelik vereceklerini belirtti.

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Türkiye’de 167. siyasi parti olarak kurulan Bizim Parti, Muğla merkezli olarak siyaset sahnesine adım attı. Genel Başkan Ahmet Gedik ve parti yöneticileri, kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"KUVAYİ MİLLİYE FELSEFESİYLE GELİYORUZ"

Bizim Parti Genel Başkanı Ahmet Gedik, partisinin temel ilkelerini açıklarken, "Türkiye'nin nefes almaya ihtiyacı var" vurgusunda bulundu. "Kuvayi Milliye felsefesiyle geliyoruz" diyen Gedik, siyasette yeni bir anlayışla hareket edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşların lehine çalışacak, onurlu insanlarla bir araya geldik. Günümüzdeki siyasi partilerin hiçbirine benzemeyeceğiz. Herkes korkmadan, özgürce yaşayacak."

"TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA ÖRGÜTLENİYORUZ"

Partinin kuruluş sürecine ilişkin bilgiler veren Gedik, Türkiye genelinde hızla örgütlendiklerini belirtti. "Emekçiden eğitimciye kadar hak gözeterek, özgürlüklerin yaşandığı bir Türkiye’yi arzuluyoruz" diyen Gedik, gençleri ve çocukları tehdit eden uyuşturucu bataklığıyla mücadele edeceklerini ve adalet ile sağlık hizmetlerinin devletin asli görevleri arasında olması gerektiğini vurguladı.

Kendisinin Muğla Fethiyeli olduğunu belirten Gedik, "Kıvılcım meşalesini ateşlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında hızlıca teşkilatlanıyoruz. İl ve ilçelerde örgütlenerek halkın menfaatine odaklı bir anlayışla yola çıktık" ifadelerini kullandı.