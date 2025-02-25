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Müjde Ar ve eşi trafik kazası geçirdi

Müjde Ar ve eşi trafik kazası geçirdi

Usta sanatçı Müjde Ar trafik kazası geçirdi. Özel halk otobüsüyle çarpışan araçta bulunan Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu, sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği açıklandı.

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Türk sinemasının usta oyuncularından Müjde Ar, İstanbul’da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. Ar’ın içinde bulunduğu lüks araç, özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada, sanatçıyla birlikte araçta bulunan eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş da yer aldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: SAĞLIK DURUMU İYİ

70 yaşındaki sanatçının sağlık durumu hakkında hastaneden resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, Müjde Ar’ın 24 Şubat 2025 akşamı saat 20.30 sıralarında Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurduğu belirtildi.

Sanatçının sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiği, yapılan detaylı tetkikler sonucunda sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği bildirildi

Hastane yönetimi, Müjde Ar’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve normal hasta odasında gözlem altında tutulduğunu duyurdu.

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