Kayseri'de şehit polis memuru İbrahim Birol için tören düzenlendi

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 41 yaşındaki polis memuru İbrahim Birol için tören düzenlendi.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende, şehit polis memuru Birol için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Buradaki törenin ardından Pınarbaşı ilçesine gönderilen evli ve 2 çocuk babası Birol'un cenazesi, öğle vakti Tokmak Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Törene, Birol'un ailesi ve yakınları ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve şehidin meslektaşları katıldı.