BIST 9.566
DOLAR 36,46
EURO 38,21
ALTIN 3.440,77
HABER /  EKONOMİ

Turkcell, dünyanın ilk kıtalararası kuantum anahtar dağıtımını gerçekleştirdi

Turkcell, dünyanın ilk kıtalararası kuantum anahtar dağıtımını gerçekleştirdi

Turkcell, kuantum güvenli iletişim alanında önemli bir adım atarak, İstanbul'da dünyanın ilk kıtalararası kuantum anahtar dağıtımını (QKD) tamamladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell ve kuantum güvenliği alanında faaliyet gösteren ID Quantique (IDQ), fiber optik bağlantı üzerinden gerçekleştirilen testle telekomünikasyon sektöründe yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Kuantum mekaniği prensiplerini kullanarak kırılması imkansız şifreleme anahtarları oluşturan ileri düzey bir güvenlik teknolojisi olarak öne çıkan QKD, geleneksel şifreleme yöntemlerinden farklı olarak, iletişime yönelik herhangi bir müdahale anında tespit edebiliyor, böylece veri güvenliği en üst seviyeye taşınıyor.

Gelişen teknolojiyle artan veri hacimleri ve güvenlik tehditlerine karşı kuantum anahtar dağıtımı, siber saldırılara dayanıklı bir şifreleme yöntemi sunarak güvenli iletişimi mümkün kılıyor. QKD'nin sunduğu teorik yeniliklerin yanı sıra teknolojinin telekomünikasyon altyapısında kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Turkcell ve IDQ'nun işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, kuantum teknolojilerinin siber güvenlik alanındaki önemini ortaya koyarken, telekomünikasyon sektöründe QKD çözümlerinin geliştirilmesi gerektiği de öne çıkıyor.

Gerçek ağ testleri ve saha uygulamaları da bu teknolojilerin karmaşık telekomünikasyon ortamlarında güvenilirliği ve ölçeklenebilirliğini doğrulamak açısından kritik bir rol oynuyor.

"Tüm telekomünikasyon sektörü için bir dönüm noktası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, bu başarının yalnızca Turkcell için değil, tüm telekomünikasyon sektörü açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Koç, "Dünyanın ilk kıtalararası QKD denemesini başarıyla gerçekleştirmemiz, kuantum güvenliğini yeni nesil ağlara entegre etme konusundaki liderlik vizyonumuzu ve güvenli iletişimde küresel standartları belirleme kararlılığımızı kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi geleceğin teknolojilerine hazırlamayı ve yenilikçi çözümleri ülkeye kazandırmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini aktaran Koç, kuantum teknolojisinin şirketlerinin stratejik vizyonunda merkezi bir yer tuttuğunu kaydetti.

Koç, kuantum teknolojilerinin dijital dönüşümde oynadığı kritik role dikkati çekerek, 2025'i bu alandaki stratejik odak yıllarından biri olarak belirlediklerini ve Turkcell olarak geleceğin ağlarını inşa etmek için yatırımlarını sürdürdüklerini vurguladı.

ID Quantique Üst Yöneticisi (CEO) Gregoire Ribody de Turkcell'in oluşturduğu siber güvenlik stratejisini desteklemekten büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Turkcell'in altyapısına Clavis XG ve Clarion KX platformlarının dahil edilmesi, resmi kurumlar, finansal hizmetler, enerji, kritik altyapı ve sağlık gibi yüksek düzeyde güvenlik gerektiren alanlardaki müşterilerin gelecekte oluşacak risklere karşı bir adım önde olmalarını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da soğuk hava etkisini kaybediyor
İstanbul'da soğuk hava etkisini kaybediyor
İstanbul'da yerel marketlerden fiyat sabitleme ve indirim kampanyası
İstanbul'da yerel marketlerden fiyat sabitleme ve indirim kampanyası
Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Cevizci'den "Türkmenler Suriye'nin asli unsuru" vurgusu
Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Cevizci'den "Türkmenler Suriye'nin asli unsuru" vurgusu
Risk arttı Merkez bankaları altına koştu Türkiye en fazla altın alan ikinci ülke oldu
Risk arttı Merkez bankaları altına koştu Türkiye en fazla altın alan ikinci ülke oldu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Serdar Ortaç'a yasa dışı bahse teşvik suçundan 10 ay hapis cezası
Serdar Ortaç'a yasa dışı bahse teşvik suçundan 10 ay hapis cezası
AJet'ten bilet kampanyası! 9 avrodan başlıyor
AJet'ten bilet kampanyası! 9 avrodan başlıyor
Bolu'da 2 katlı evde yangın: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bolu'da 2 katlı evde yangın: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Hindistan'da fil saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da fil saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti
Maydonoz Döner’den ticari faaliyetlere ilişkin açıklama
Maydonoz Döner’den ticari faaliyetlere ilişkin açıklama
67 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü Niğde'de yakalandı
67 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü Niğde'de yakalandı
MHP bu hafta da grup toplantısı yapmayacak
MHP bu hafta da grup toplantısı yapmayacak