Turkcell, dünyanın ilk kıtalararası kuantum anahtar dağıtımını gerçekleştirdi

Turkcell, kuantum güvenli iletişim alanında önemli bir adım atarak, İstanbul'da dünyanın ilk kıtalararası kuantum anahtar dağıtımını (QKD) tamamladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell ve kuantum güvenliği alanında faaliyet gösteren ID Quantique (IDQ), fiber optik bağlantı üzerinden gerçekleştirilen testle telekomünikasyon sektöründe yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Kuantum mekaniği prensiplerini kullanarak kırılması imkansız şifreleme anahtarları oluşturan ileri düzey bir güvenlik teknolojisi olarak öne çıkan QKD, geleneksel şifreleme yöntemlerinden farklı olarak, iletişime yönelik herhangi bir müdahale anında tespit edebiliyor, böylece veri güvenliği en üst seviyeye taşınıyor.

Gelişen teknolojiyle artan veri hacimleri ve güvenlik tehditlerine karşı kuantum anahtar dağıtımı, siber saldırılara dayanıklı bir şifreleme yöntemi sunarak güvenli iletişimi mümkün kılıyor. QKD'nin sunduğu teorik yeniliklerin yanı sıra teknolojinin telekomünikasyon altyapısında kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Turkcell ve IDQ'nun işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, kuantum teknolojilerinin siber güvenlik alanındaki önemini ortaya koyarken, telekomünikasyon sektöründe QKD çözümlerinin geliştirilmesi gerektiği de öne çıkıyor.

Gerçek ağ testleri ve saha uygulamaları da bu teknolojilerin karmaşık telekomünikasyon ortamlarında güvenilirliği ve ölçeklenebilirliğini doğrulamak açısından kritik bir rol oynuyor.

"Tüm telekomünikasyon sektörü için bir dönüm noktası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, bu başarının yalnızca Turkcell için değil, tüm telekomünikasyon sektörü açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Koç, "Dünyanın ilk kıtalararası QKD denemesini başarıyla gerçekleştirmemiz, kuantum güvenliğini yeni nesil ağlara entegre etme konusundaki liderlik vizyonumuzu ve güvenli iletişimde küresel standartları belirleme kararlılığımızı kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi geleceğin teknolojilerine hazırlamayı ve yenilikçi çözümleri ülkeye kazandırmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini aktaran Koç, kuantum teknolojisinin şirketlerinin stratejik vizyonunda merkezi bir yer tuttuğunu kaydetti.

Koç, kuantum teknolojilerinin dijital dönüşümde oynadığı kritik role dikkati çekerek, 2025'i bu alandaki stratejik odak yıllarından biri olarak belirlediklerini ve Turkcell olarak geleceğin ağlarını inşa etmek için yatırımlarını sürdürdüklerini vurguladı.

ID Quantique Üst Yöneticisi (CEO) Gregoire Ribody de Turkcell'in oluşturduğu siber güvenlik stratejisini desteklemekten büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Turkcell'in altyapısına Clavis XG ve Clarion KX platformlarının dahil edilmesi, resmi kurumlar, finansal hizmetler, enerji, kritik altyapı ve sağlık gibi yüksek düzeyde güvenlik gerektiren alanlardaki müşterilerin gelecekte oluşacak risklere karşı bir adım önde olmalarını sağlayacak." ifadelerini kullandı.