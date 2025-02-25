Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Cevizci'den "Türkmenler Suriye'nin asli unsuru" vurgusu

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Türkmenlerin "yüzyıllardır kadim geçmişiyle" Suriye'nin "asli unsurlarından biri" olduğunu söyledi.

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Cevizci, Suriye'nin başkenti Şam'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, ülkedeki Türkmenlerin durumunu değerlendirdi.

Aralık 2024'te "14 yıl süren mücadelenin kutlu zaferi" elde edildiğini kaydeden Cevizci, bu zaferden ötürü Türkmen halkına tebriklerini iletti.

Cevizci, geçen ay Şam'da düzenlenen konferansla Suriye Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Ahmed Şara'ya başarılar dileyerek, yeni yönetimin ülkede barış, istikrar ve halkın refahı için atacağı tüm olumlu adımları destekleyeceklerini belirtti.

Türkmenlerin "yüzyıllardır kadim geçmişiyle" Suriye'nin "asli unsurlarından biri" olduğunu vurgulayan Cevizci, Suriye Türkmenlerinin hiçbir zaman ülkenin toprak ve halk bütünlüğünü bozma girişiminde bulunmadığını söyledi.

Türkmenler, liyakatli ve ehliyetli kadrolara sahip

Cevizci, Türkmenlerin, "sürekli ülke ve toprak bütünlüğünün yılmaz savunucuları" olduklarını kaydederek, tarih boyunca vatan ve değerlerine bağlı bir toplum olarak varlıklarını sürdürdüklerini, kendi kimlik ve geleneklerini koruduklarını ifade etti.

Türkmenlerin hem Suriye'de hem bölgedeki yerli halklarla komşuluk ilişkilerini "karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde" koruduklarını vurgulayan Cevizci, ülkenin farklı etnik ve dini yapıları arasında "hoşgörü ve barışçıl bir yaklaşım sergilediklerini" dile getirdi.

Cevizci, Suriye ve Türk kökenli olmaları dolayısıyla Arapça ve Türkçe'yi bilen ve her iki kültürü de benimseyen bir topluluk olduklarını kaydederek, şunları aktardı:

"Bu kapsamda Türk ve Arap dünyası arasında siyasal, toplumsal ve ekonomik köprü görevini üstlenebilecek liyakatte ve ehliyette kadrolara sahibiz. Suriye Türkmenleri ülke birliği, halk bütünlüğü ve toplumsal barış için sorumluluk almaya ve tüm imkanlarını ülke ve toplum yararına seferber etmek için hazır ve nazır beklemekte."

"Dar siyasi hesaplar" dayanışmayı zedeliyor

Cevizci, buna karşın son yıllarda bölgede yaşanan savaş, terör saldırıları, zorunlu göç, demokratik değişim çabaları ve siyasi baskılar yaşandığını anımsatarak, "yanlış ve başarısız Türkmen siyasi girişimlerinin, Türkmen toplumunun varlığını ve mücadelesini tehdit etme noktasına getirdiğini" belirtti.

"Türkmen halkının haklı davası, dar siyasi hesaplara kurban edilemeyecek kadar köklü ve değerli." diyen Cevizci, Türkmen toplumunun haklarını ve çıkarlarını gözetmeyen, birlik ve dayanışmayı zedeleyen her türlü girişime karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"Suriye Türkmen Kurultayı" çağrısı

Her türlü "ayrıştırıcı, dışlayıcı yaklaşımlara" karşı durmayı azimle sürdüreceklerini kaydeden Cevizci, Türkmen siyasi oluşumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, kanaat önderlerini Suriye Türkmenlerinin kötü gidişatına dur demek için harekete geçmeye davet etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin başarıya ulaşması, devrim kazanımları ve müktesebatlarının temin altına alınması sorumluluğunun altını çizen Cevizci, "Soydaşlarımızın bir araya gelmesiyle, Türkmen ve ülke çıkarlarını korumak, ulusal birliği sağlamak, güçlü bir duruş sergilemek adına (herkesi) Suriye Türkmen Kurultayı düzenlemeye çağırıyoruz." diye konuştu.