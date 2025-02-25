BIST 9.566
DOLAR 36,46
EURO 38,21
ALTIN 3.440,77
HABER /  GÜNCEL

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde 5, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altında şoke eden düşüş! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
Foto Galeri Altında şoke eden düşüş! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Serdar Ortaç'a yasa dışı bahse teşvik suçundan 10 ay hapis cezası
Serdar Ortaç'a yasa dışı bahse teşvik suçundan 10 ay hapis cezası
AJet'ten bilet kampanyası! 9 avrodan başlıyor
AJet'ten bilet kampanyası! 9 avrodan başlıyor
Bolu'da 2 katlı evde yangın: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bolu'da 2 katlı evde yangın: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Hindistan'da fil saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da fil saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti
Maydonoz Döner’den ticari faaliyetlere ilişkin açıklama
Maydonoz Döner’den ticari faaliyetlere ilişkin açıklama
67 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü Niğde'de yakalandı
67 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü Niğde'de yakalandı
MHP bu hafta da grup toplantısı yapmayacak
MHP bu hafta da grup toplantısı yapmayacak
MİT, Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'de yakaladı
MİT, Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'de yakaladı
Manchester United mali krizde! Çalışanlara yalnızca çorba ve sandiviç
Manchester United mali krizde! Çalışanlara yalnızca çorba ve sandiviç
İstanbul'da 9 kişinin bungalov keyfi kabusa dönüştü! Hastanelik oldular
İstanbul'da 9 kişinin bungalov keyfi kabusa dönüştü! Hastanelik oldular
Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itiraz
Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itiraz
Alerjik çocuklarda enfeksiyon riski daha yüksek!
Alerjik çocuklarda enfeksiyon riski daha yüksek!