BIST 9.576
DOLAR 36,46
EURO 38,22
ALTIN 3.447,68
HABER /  GÜNCEL

Maydonoz Döner’den ticari faaliyetlere ilişkin açıklama

Maydonoz Döner’den ticari faaliyetlere ilişkin açıklama

Maydonoz Döner’den yapılan açıklamada, ''TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir'' denildi.

Abone ol

Maydonoz Döner’den ticari faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner’in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir.

Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.
Markamız online internet siparişleri başta olmak üzere tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Özellikle sosyal medyada ve basında yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı TMSF’nin resmi açıklamalarının takip edilmesini rica ederiz.''

ÖNCEKİ HABERLER
MHP bu hafta da grup toplantısı yapmayacak
MHP bu hafta da grup toplantısı yapmayacak
MİT, Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'de yakaladı
MİT, Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'de yakaladı
Manchester United mali krizde! Çalışanlara yalnızca çorba ve sandiviç
Manchester United mali krizde! Çalışanlara yalnızca çorba ve sandiviç
İstanbul'da 9 kişinin bungalov keyfi kabusa dönüştü! Hastanelik oldular
İstanbul'da 9 kişinin bungalov keyfi kabusa dönüştü! Hastanelik oldular
Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itiraz
Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itiraz
Alerjik çocuklarda enfeksiyon riski daha yüksek!
Alerjik çocuklarda enfeksiyon riski daha yüksek!
Fiat kampanyası dolu dizgin gidiyor 300 bin liraya 0 faizli kredi
Fiat kampanyası dolu dizgin gidiyor 300 bin liraya 0 faizli kredi
MKYK'ya seçilen Mesut Özil'den dikkat çeken açıklama! "Sevdamız belli, davamız belli"
MKYK'ya seçilen Mesut Özil'den dikkat çeken açıklama! "Sevdamız belli, davamız belli"
Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi: "Sus kız mutsuz lübin"
Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi: "Sus kız mutsuz lübin"
Yeni doğan bebeğini havalimanında klozete atmıştı! Cezası belli oldu
Yeni doğan bebeğini havalimanında klozete atmıştı! Cezası belli oldu
Dolar ve Euro'da son durum! Yükseliş devam ediyor
Dolar ve Euro'da son durum! Yükseliş devam ediyor
Derbi maçının tartışılan pozisyonları Ahmet Çakar hakem Slavko Vincic'in kararları için ne dedi?
Derbi maçının tartışılan pozisyonları Ahmet Çakar hakem Slavko Vincic'in kararları için ne dedi?