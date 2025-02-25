BIST 9.576
DOLAR 36,46
EURO 38,22
ALTIN 3.447,68
HABER /  EKONOMİ

Dolar ve Euro'da son durum! Yükseliş devam ediyor

Dolar ve Euro'da son durum! Yükseliş devam ediyor

 Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,4620 seviyesinden işlem görüyor.

Abone ol

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü 36,4360'tan tamamladı. Dolar/TL,  36,4620 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 38,2020'den ve sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 46,0820'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 106,6 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Rusya-Ukrayna Savaşına yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Derbi maçının tartışılan pozisyonları Ahmet Çakar hakem Slavko Vincic'in kararları için ne dedi?
Derbi maçının tartışılan pozisyonları Ahmet Çakar hakem Slavko Vincic'in kararları için ne dedi?
Trafikte kayınpeder dehşeti!
Trafikte kayınpeder dehşeti!
Operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol şehit oldu
Operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol şehit oldu
Osimhen, Mourinho'nun sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi
Osimhen, Mourinho'nun sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni zam geliyor
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni zam geliyor
Cem Küçük'ten dikkat çeken İmamoğlu açıklaması! Diploma sahte mi?
Cem Küçük'ten dikkat çeken İmamoğlu açıklaması! Diploma sahte mi?
Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 organize suç örgütüne operasyon: 74 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 organize suç örgütüne operasyon: 74 şüpheli yakalandı
Bakan Mehmet Şimşek kritik toplantılar için Cape Town'a gitti
Bakan Mehmet Şimşek kritik toplantılar için Cape Town'a gitti
Rıdvan Dilmen derbiyle ilgili konuştu Fenerbahçe'ye eleştiri
Rıdvan Dilmen derbiyle ilgili konuştu Fenerbahçe'ye eleştiri
Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı Ahmet Sever hayatını kaybetti
Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı Ahmet Sever hayatını kaybetti
Bolu'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Yaralılar var
Bolu'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Yaralılar var
YÖK'ün İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili raporu ortaya çıktı Sinan Burhan canlı yayında açıkladı
YÖK'ün İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili raporu ortaya çıktı Sinan Burhan canlı yayında açıkladı