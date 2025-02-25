Dolar ve Euro'da son durum! Yükseliş devam ediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,4620 seviyesinden işlem görüyor.Abone ol
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü 36,4360'tan tamamladı. Dolar/TL, 36,4620 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 38,2020'den ve sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 46,0820'den satılıyor.
Dolar endeksi ise yatay seyirle 106,6 seviyesinde bulunuyor.
Küresel piyasalarda ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Rusya-Ukrayna Savaşına yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.