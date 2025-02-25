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Osimhen, Mourinho'nun sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi

Osimhen, Mourinho'nun sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho’nun kullandığı "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Trendyol Süper Lig’in 25.haftasındaki derbi müsabakasında Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu” ifadesini kullandı.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayette bulunulacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuşla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Yaşananların ardından Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen sosyal medya hesabı Instagram üzerinden “Irkçılığa hayır deyin” paylaşımında bulundu.

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