Acun Ilıcalı'dan Mourinho'nun 'herkes maymun gibi zıplıyordu ' sözleriyle ilgili açıklama

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun "Diğer kulubüde herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleri ile ilgili konuştu. tv100'ün ilgiyle izlenen programı Futbolun 100'ü pragramına bağlanan Acun Ilıcalı, "Jose Mourinho’nun orada kastettiği şey insanların fazla zıplaması, fazla tepki göstermesi. Yani o kulübenin rengiyle ilgili bir konu değil bu." dedi.

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Galatasaray ile Fenerbahçe derbi müsabakasında 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray yedek kulübesi için, “Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ersin Düzen’in moderatörlüğünde ekrana gelen Futbolun 100’ü programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle çok beklediğimiz bir hareket. Biz Fenerbahçe camiası olarak yıllar takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin bu akşam ki kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme çabasını hep beraber izliyoruz. Gerçekten bu işin içine girdiğimde şunu anladım, söylenildiği kadar varmış diyemeyeceğim bana hepsi anlatılmamış. Bir basit bir konu nasıl çarpıtılır da UEFA’ya başvuracakmış, Türk evlatlarına bunlar nasıl söylenirmiş? Bu ırkçılıkmış, gözlerimiz doldu Eray Yazgan’ı dinlerken. Tebrik ediyorum. Çok güzel konuştu. Çok duygusal bir konuşmaydı.

"Gündemi ne ara ırkçılığa taşıdınız?"

Maymun kelimesini siyahi bir insana karşı kullanırsan bu ırkçılıktır. Bunu beyazlara kullandığın zaman bu nasıl bir ırkçılık oluyor? 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde, bu nasıl ırkçılık. Jose Mourinho’nun orada kastettiği şey insanların fazla zıplaması, fazla tepki göstermesi. Yani o kulübenin rengiyle ilgili bir konu değil bu. O kulübedeki fiziksel olarak maymuna benzetmiyor. Çok basit bir konu. Diyor ki, ‘maymunlar ormanlarda zıplar ya sarı kart için maymun gibi zıplıyorlar.’ Bende bunu söyleyebilirim bu ırkçılık mı oluyor? Böyle bir komedi olabilir mi? Nereden ırkçılığı çıkardınız? Kötü oynadınız anladık, hakeme laf uzattınız anladık. Gündemi ne ara ırkçılığa taşıdınız?"

"Irkçılık değildir"



Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Hocanın da orada zaten bahsettiği bir kulübenin aşırı tepkisini ‘maymun gibi zıplıyorlar’ demek istemiş. Hakaret bile değil. Maymun, eşek gibi değildir. Yani kaba değildir, sempatik bir hayvandır. Irkçılık nedir? Eray Bey'in bilgi eksikliğine veriyorum. Ya da senaryo yazmak istediler, o anlamda konuşuyor. Çok kırılmış... Türk hakemlerine 'hırsız' diye bildiri yayınlarken, Türk hakemlerini aşağılamadınız mı? Soruyorum Galatasaray'a! Bir ay önce 'hırsızlar' dediniz.