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İstanbul Valisi Gül'den derbi açıklaması: 71 kişiye işlem

İstanbul Valisi Gül'den derbi açıklaması: 71 kişiye işlem

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, stadyum güvenliğini bozan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır.

Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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