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Okan Buruk'tan yabancı hakem isyanı: Berabere bitirmek için...

Okan Buruk'tan yabancı hakem isyanı: Berabere bitirmek için...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından hakem Slavko Vincic’i sert sözlerle eleştirdi. Vincic’in maçı sık sık durdurduğunu belirten Buruk, “Şampiyonlar Ligi Finali yöneten hakemin eli titredi, maç öncesi kendini kasmıştı” dedi. Hakemin performansından memnun olmadığını vurgulayan Buruk, kalan maçları kazanmaları halinde şampiyon olacaklarını söyledi.

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Golsüz beraberlik ile sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Buruk'un Slavko Vincic hakkındaki ifadeleri gündem oldu.

İŞTE O İFADELER...

"Mücadele gücü iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe'nin topu bize vereceğini biliyorduk. Duran top dışında rakibe net pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdik, üretme konusunda beklentimizin çok altında kaldık."

"MAÇIN STRESİ ÇOK FARKLI"

"Biraz daha hareketli olabilirdik. Mario Lemine ve Gabriel Sara'yı iki 8 numara gibi başlattım. İstediklerimi zaman zaman yapabildiler. İlk yarı Osimhen'in kafası var, ikinci yarı dönen toplar. Maçın stresi çok farklı. Kalite, beklentiler derbilerde yüksek olur ama olmadı."

DİKKAT ÇEKEN VINCIC ELEŞTİRİSİ

"Şampiyonlar Ligi Finali oynayan hakemin bile eli titredi. Üç kere eli ağzına gitti. Çok kötü fauller verdi. Mert'in eli var, neredeyse voleybol oynadı. Dördüncü hakemi dinlemedi, Türk olduğu için... Bu saygısızlık. Maçtan sonra kendisine 'Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini' söyledim. Maç öncesi kendini kasmıştı. Yabancı hakem bile bu haldeyse, futbolcuları siz düşünün. Maçı inanılmaz durdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti oluşuyor, dünya para veriyorsunuz ama sanki maçı 0-0 bitirmeye gelmişti."

"9 MAÇI KAZANIRSAK ŞAMPİYONUZ"

"Maç maç düşünmek gerekiyor. Önce kupa, sonra pazar günü Kasımpaşa maçı var. Maçları kazanmak için çıkacağız. Bu kadro kalitemizle, Avrupa'da da yokuz.. Orada üzgünüz. Tam takım olduğumuzda daha güçlü olacağız. Tek maç oynadığımızda daha çok ve daha iyi hazırlanma şansı bulacağız. Şu an hiçbir şey kazanmadık, avantajımız var. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim önümüzdeki 9 maç, kazandığımız zaman şampiyon oluyoruz."

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