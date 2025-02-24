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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a plaket!

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a plaket!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a, 100. maçına çıkması nedeniyle plaket verildi.

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın öncesinde ise sarı-kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz onurlandırıldı.

PLAKET VERİLDİ

Galatasaray’ın 24 yaşındaki milli oyuncusu, Fenerbahçe maçıyla birlikte 100’üncü kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

Karşılaşma öncesi Barış Alper Yılmaz, kendisine özel olarak hazırlanan plaket ve formayı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk tarafından aldı.

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